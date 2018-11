El cuerpo de Khashoggi fue descuartizado para «disolverlo» Hatice Cengiz, la novia del periodista Jamal Khashoggi, en un mensaje grabado durante un acto en memoria del periodista fallecido. / AFP Hatice Cengiz, novia del periodista fallecido, pide que la comunidad internacional juzgue el asesinato de su prometido COLPISA/AFP Washington Viernes, 2 noviembre 2018, 17:16

Un alto dirigente del Gobierno turco aseguró este viernes que el cuerpo de Jamal Khashoggi fue desmembrado para disolverlo, mientras que la prometida del periodista saudita asesinado hace un mes en el consulado de su país ha pedido a la comunidad internacional que juzgue a los culpables. «Hemos visto ahora que no se conformaron con desmembrarlo, sino que se deshicieron de su cuerpo disolviéndolo», ha declarado declaró al diario 'Hürriyet' Yasin Aktay, consejero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sobre el asesinato de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.

«Según las últimas informaciones de que disponemos, la razón por la cual desmembraron su cuerpo fue para disolverlo más fácilmente», añadió. «Los restos de Khashoggi deben ser encontrados y devueltos a su familia para que puedan enterrarlo como se merece lo más pronto posible», ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Palladino, durante una rueda de prensa en Washington.

El periodista Jamal Khashoggi, que colaboraba con el diario estadounidente 'The Washington Post', fue asesinado el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde se desplazó para obtener su certificado de soltería. Un mes después de su muerte, el cuerpo del periodista saudita, o lo que queda de él, sigue en paradero desconocido, pese a los esfuerzos de las autoridades turcas.

La Fiscalía de Estambul afirmó que «la víctima fue desmembrada» y que «se deshicieron del cuerpo», en un comunicado publicado este miércoles en el que no dio más información. Por su parte, un dirigente turco explicó al diario 'The Washington Post' que las autoridades barajan la hipótesis de que el cuerpo fue disuelto con ácido en el consulado o en la residencia del cónsul. Tras haber declarado en un principio que Khashoggi abandonó el consulado de Arabia Saudí poco después de haber entrado y después que murió durante una pelea, Riad terminó por reconocer que se trató de «una operación no autorizada» por el régimen saudí.

«Pido a la comunidad internacional que adopte medidas reales, serias y concretas para desvelar la verdad y llevar a sus responsables ante la justicia», ha escrito Hatice Cengiz, la prometida turca de Khashoggi en un artículo de opinión publicado en varios diarios extranjeros. Aunque varios dirigentes y medios turcos incriminaron al príncipe saudita Mohamed bin Salmán, Riad se esfuerza para desmarcarse del crimen y defiende que fue una operación «no autorizada». Cengiz ha pedido a Estados Unidos, donde se exilió Khashoggi en 2017, que «lidere los esfuerzos» para que los responsables del asesinato sean juzgados. «Frente a esta tragedia, la administración de Trump adoptó una posición sin fundamento moral», ha criticado.

Presión a Riad

Washington aumentó su presión hacia Riad para que aclare este caso, pero sin señalar directamente a Mohamed bin Salmán, ya que no quiere poner en riesgo su estrecha alianza con la monarquía saudita. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, consideró el jueves que se necesitarán «varias semanas» antes de que Estados Unidos disponga de pruebas suficientes para imponer sanciones a las personas implicadas en este asesinato.

Las últimas revelaciones macabras sobre lo que sucedió con el cuerpo del periodista saudita coinciden con el 'Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas', instaurado por la Unesco. Desde 2016, esta agencia de la ONU ha condenado los asesinatos de 1.010 periodistas y empleados de medios de comunicación. Pero nueve de cada diez casos no fueron juzgados, según un informe publicado el jueves.