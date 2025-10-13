Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una multitud aguarda desde el amanecer en Tel Aviv a la liberación. Reuters

La Cruz Roja se dirige ya al norte de Gaza a por los seis primeros rehenes que liberará Hamás

Los familiares de los cautivos han sido llamados ya para concentrarse en la frontera, donde dentro de tres horas se entregará al resto de los secuestrados vivos

Miguel Pérez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:00

Israel, y con sus ciudadanos el mundo entero, aguarda con una mezcla de ansiedad y emoción la liberación de los últimos rehenes en manos de ... Hamás. No solo se trata de la salida de los últimos cautivos de Gaza, sino del cierre de un capítulo trágico y macabro que lleva dos años abierto, desde que los islamistas causaron la masacre de los kibutz aledaños a la frontera el 7 de octubre de 2023.

