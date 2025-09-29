Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
Gazatíes frente a un edificio atacado por Israel. EP

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Las organizaciones internacionales alertan del peligro que corren 25 bebés en incubadoras y cientos de pacientes en hospitales amenazados por los combates

Z. Aldama

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:28

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  6. 6 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  7. 7 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 23 municipios las cancelan
  8. 8 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo