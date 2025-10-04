Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fouad Saidi. Luis Ángel Gómez

«El miedo del gobierno son los jóvenes»

El activista Fouad Saidi abandonó el país tras ser encarcelado por su participación en las manifestaciones del Rif en 2016

G. E.

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Una protesta de la generación Z no resulta viable en Al Hoceïma, la ciudad natal de Fouad Saidi. «Porque la mayor parte de dicha generación ... está fuera del país y los que quedan tienen miedo», explica el joven. «Manifestarse allí supone el encarcelamiento y el riesgo de sufrir una condena con más años que en cualquier otro lugar», advierte. Este licenciado en Historia y Civilización, fotógrafo y montador de vídeo, también fue un joven airado en el año 2016, durante las manifestaciones que siguieron a la muerte de Mohcine Fikri, el vendedor de pescado aplastado por la trituradora de un camión de basura al que la Policía había arrojado su mercancía.

