Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump estrecha la mano a Arnault en su visita a la nueva fábrica de Louis Vuitton en Texas AFP

El lujo francés se abraza con Trump

Bernard Arnault, presidente del gigante LVMH, celebra el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas frente a los dirigentes galos que lo critican con dureza

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

El hombre más rico de Francia mantiene una posición a contracorriente respecto al sentimiento generalizado en su país. El reciente acuerdo entre Washington y Bruselas, ... que impone un 15% de aranceles a las exportaciones europeas, y deja indemnes las estadounidenses, ha suscitado duras críticas por parte de los dirigentes galos. El primer ministro, François Bayrou, lamentó la «sumisión» europea, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, dijo que el bloque comunitario «no había sabido hacerse temer» en las negociaciones de ese pacto desigual. Para el empresario Bernard Arnault es, en cambio, «una demostración de inteligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  4. 4

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  5. 5 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  6. 6 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  9. 9

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  10. 10 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El lujo francés se abraza con Trump

El lujo francés se abraza con Trump