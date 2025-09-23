Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI en su encuentro con el cuerpo diplomático español. Efe

Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

El Rey intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º aniversario, se reunió ayer con el cuerpo diplomático español

Mercedes Gallego

Nueva York

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:01

Frente a la zozobra internacional que ha dejado la abdicación de EEUU en el respaldo a las grandes instituciones, el rey Felipe VI se ha ... propuesto defender frente al mundo el multilateralismo como único camino para afrontar los grandes desafíos globales. El monarca, que intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º periodo de sesiones, aprovechó ayer lunes su encuentro con el cuerpo diplomático español en Nueva York para subrayar que «honrar la promesa de la ONU no es mirar atrás, sino actuar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  7. 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  8. 8 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  9. 9

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»