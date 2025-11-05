Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este miércoles entrega 500.000 euros a un único premiado
Vista exterior de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. AFP

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Los tres casos, ocurridos en las últimas dos semanas, se atribuyen a fallos humanos o administrativos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

En menos de dos semanas, tres presos han sido liberados por error en Inglaterra, un hecho que ha reabierto el debate sobre la solidez del ... sistema penitenciario británico y la fiabilidad de los mecanismos administrativos que regulan la custodia de los reclusos. Los incidentes implican a dos internos del centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres, y a un tercero de la prisión de Chelmsford, en Essex. Los tres casos se produjeron en circunstancias diferentes, pero todos comparten un origen común: un fallo humano o administrativo que permitió la liberación de personas que debían permanecer bajo custodia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  6. 6

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  7. 7

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  10. 10 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario