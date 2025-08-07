Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Filip Ugrinic será el quinto refuerzo del Valencia
Una patrulla de Fronteras desembarca a los migrantes en Dover. EP

El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

Londres inaugura el programa piloto contra las pateras firmado con París, que por cada uno de los repatriados enviará a las islas a un solicitante de asilo con los papeles en curso

M. P.

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:32

El Reino Unido ha aplicado por primera vez el nuevo acuerdo con Francia sobre migración clandestina a un grupo de personas que llegó el miércoles ... a las costas de Dover tras cruzar en patera el Canal de la Mancha. El Ministerio de Interior les ha detenido a todos ellos y los mantendrá retenidos hasta que finalicen los trámites para devolverlos a territorio galo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  5. 5 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  6. 6

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  7. 7 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  8. 8

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  9. 9 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  10. 10

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia