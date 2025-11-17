Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 17 de noviembre
Migrantes intentan llegar a las costas del Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Reuters

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

El Gobierno laborista suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal e intensificará las deportaciones para poner freno a quienes «intentan abusar del sistema»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Gobierno británico anunció este lunes una reforma de gran calado del sistema de asilo que la titular del Interior, Shabana Mahmood, presentó ante la ... Cámara de los Comunes como un intento decidido de «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, descrito por la propia ministra como el intento más importante «en décadas», busca adaptar un marco concebido para «una era más sencilla» a un presente «más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Los famosos que han estado en Cheste
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  10. 10 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»