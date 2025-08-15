Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja su premio millonario de este viernes en el municipio donde se celebra un famoso festival

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a «muy alta velocidad»

T. Nieva

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07

La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre ... las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  6. 6

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  7. 7 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  8. 8 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  9. 9 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca