Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente DIRECTO | El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
María Corina Machado. EFE

María Corina Machado, la 'dama de hierro' en la clandestinidad que atormenta a Maduro

Inhabilitada durante tres lustros por el régimen chavista para presentarse a las elecciones, la política liberal se mantiene desde la clandestinidad como el icono del cambio social y político en Venezuela

Dagoberto Escorcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:36

Comenta

María Corina Machado es tan clandestina en su propio país, Venezuela, que la concesión del Nobel de la Paz no había llegado a sus medios ... digitales ni siquiera una hora después de su concesión. Los cierres de última hora recogen la apelación de Caracas a la ONU para protegerse de la guerra al narco emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero María Corina, la «esperanza» para el futuro de su tierra, sigue oculta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias María Corina Machado, la 'dama de hierro' en la clandestinidad que atormenta a Maduro

María Corina Machado, la &#039;dama de hierro&#039; en la clandestinidad que atormenta a Maduro