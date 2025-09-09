Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

La preocupación de la ciudadanía por la situación humanitaria en Gaza se ha convertido en un clamor en la Unión Europea (UE), con protestas que ... han recorrido todos los países del bloque. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha asegurado este martes ante el Parlamento Europeo, que Europa no ha permanecido «mano sobre mano» ante la catástrofe humanitaria que vive la Franja. Sin embargo, ha admitido que «tenemos que hacer más» y ha pedido «unidad» entre los países europeos para «acabar con el sufrimiento en Gaza».

La política estonia ha asegurado que Europa es el mayor donante humanitario y que ha ayudado al pueblo palestino «más que cualquier actor internacional». Ha subrayado que la presión internacional ha servido, entre otros, para abrir nuevos pasos fronterizos que han permitido la entrada de ayuda humanitaria y combustible a Gaza, aunque «vemos fluctuaciones en las últimas semanas».

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE ha admitido que el bloque comunitario «debe hacer más». La Comisión Europea propuso revisar el Acuerdo de Asociación con Israel, por sus dudas de que el Estado hebreo estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de respeto de los Derechos Humanos. La propuesta defendía suspender parcialmente el acuerdo con Israel, «pero todavía no hay apoyos suficientes entre los Veintisiete», ha destacado Kallas -la decisión requiere de una mayoría cualificada-.

Ante este escenario, la estonia apuesta por continuar los contactos diplomáticos con las Autoridades israelíes: «No llegaremos a ningún lado si no hablamos». Y ha asegurado que «todas las opciones siguen sobre la mesa». La falta de un acuerdo europeo ha llevado a «impulsar medidas nacionales» como las anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien anunció el lunes que impulsará un Decreto Ley para el embargo de armas a Israel. También restringirá el tránsito de barcos y aviones militares, limitará el comercio de asentamientos y reforzará el apoyo humanitario a Gaza, unas medidas a las que Israel respondió acusando a España de ser «antisemita».

Aumentar la presión sobre Rusia

La jefa de la diplomacia europea también aboga por aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania. «Los esfuerzos internacionales se han concentrado en los últimos meses para poner fin a la guerra, pero Putin tiene cero interés en la paz. No parará hasta que se le fuerce a ello», ha apuntado. Los europeos -a excepción de Hungría, que se ha abstenido en varias ocasiones- se han mantenido unidos en las sanciones a Rusia, y ahora, la política estonia asegura que «hay que hacer más» y coordinar las sanciones a nivel internacional «para asegurar que Rusia no se puede reforzar y volver a atacar».