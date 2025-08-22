Huelga en el metro de Londres
Los trabajadores programan paros rotativos a partir de septiembre
Reuters
Viernes, 22 de agosto 2025, 19:31
Los trabajadores del metro de Londres realizarán huelgas rotativas durante siete días el próximo mes de septiembre en medio de una disputa por los salarios y las condiciones laborales, dijo el jueves el sindicato ferroviario RMT.
Las huelgas, que comenzarán el 5 de septiembre, verán a diferentes grados de personal tomar medidas industriales en diferentes momentos y son parte de una disputa sobre salarios, gestión de la fatiga, patrones de turnos y una reducción de la semana laboral, dijo el RMT.
En una disputa separada, los trabajadores del Docklands Light Railway, que conecta los centros financieros de Canary Wharf y la City de Londres, también harán huelga en la semana que comienza el 7 de septiembre, añadió el sindicato.
«Nuestros miembros... no buscan un rescate a ultranza, pero la fatiga y las rotaciones de turnos extremas son problemas graves que afectan la salud y el bienestar de nuestros miembros», afirmó el secretario general de RMT, Eddie Dempsey.
Dempsey afirmó que el sindicato seguiría colaborando con el Metro de Londres para alcanzar un acuerdo negociado.
