Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
Interior del metro de Londres. en una imagen de archivo. AP Photo

Huelga en el metro de Londres

Los trabajadores programan paros rotativos a partir de septiembre

Reuters

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:31

Los trabajadores del metro de Londres realizarán huelgas rotativas durante siete días el próximo mes de septiembre en medio de una disputa por los salarios y las condiciones laborales, dijo el jueves el sindicato ferroviario RMT.

Las huelgas, que comenzarán el 5 de septiembre, verán a diferentes grados de personal tomar medidas industriales en diferentes momentos y son parte de una disputa sobre salarios, gestión de la fatiga, patrones de turnos y una reducción de la semana laboral, dijo el RMT.

En una disputa separada, los trabajadores del Docklands Light Railway, que conecta los centros financieros de Canary Wharf y la City de Londres, también harán huelga en la semana que comienza el 7 de septiembre, añadió el sindicato.

«Nuestros miembros... no buscan un rescate a ultranza, pero la fatiga y las rotaciones de turnos extremas son problemas graves que afectan la salud y el bienestar de nuestros miembros», afirmó el secretario general de RMT, Eddie Dempsey.

Dempsey afirmó que el sindicato seguiría colaborando con el Metro de Londres para alcanzar un acuerdo negociado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  3. 3 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  4. 4

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  7. 7

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  8. 8 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  9. 9 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  10. 10 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Huelga en el metro de Londres

Huelga en el metro de Londres