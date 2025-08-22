Huelga en el metro de Londres Los trabajadores programan paros rotativos a partir de septiembre

Interior del metro de Londres. en una imagen de archivo.

Viernes, 22 de agosto 2025

Los trabajadores del metro de Londres realizarán huelgas rotativas durante siete días el próximo mes de septiembre en medio de una disputa por los salarios y las condiciones laborales, dijo el jueves el sindicato ferroviario RMT.

Las huelgas, que comenzarán el 5 de septiembre, verán a diferentes grados de personal tomar medidas industriales en diferentes momentos y son parte de una disputa sobre salarios, gestión de la fatiga, patrones de turnos y una reducción de la semana laboral, dijo el RMT.

En una disputa separada, los trabajadores del Docklands Light Railway, que conecta los centros financieros de Canary Wharf y la City de Londres, también harán huelga en la semana que comienza el 7 de septiembre, añadió el sindicato.

«Nuestros miembros... no buscan un rescate a ultranza, pero la fatiga y las rotaciones de turnos extremas son problemas graves que afectan la salud y el bienestar de nuestros miembros», afirmó el secretario general de RMT, Eddie Dempsey.

Dempsey afirmó que el sindicato seguiría colaborando con el Metro de Londres para alcanzar un acuerdo negociado.