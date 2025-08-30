Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo
Las primeras familias que han alquilado o comprado viviendas en la Villa Olímpica no se instalarán hasta otoño Enric Bonet

La gloria efímera de los Juegos de París

Fiasco. Pese a los baños en el Sena y el retorno del pebetero en las Tullerías, las Olimpiadas han tenido en la región parisina un impacto inferior al prometido

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:12

Me apetecía revivir el espíritu de los Juegos Olímpicos». Faltaban pocos minutos para las diez de una plácida noche de agosto cuando Stéphanie Morin y ... su tía parisina se acercaron al jardín de las Tullerías a la zona dedicada a contemplar y fotografiar el pebetero en forma de globo. Esta asesora de empresas vive en Rennes (noroeste) y estaba solo de paso por París, pero no quiso desaprovechar la oportunidad para ver cómo se elevaba hacia el cielo esa icónica figura. Decidió asistir a esa atracción turística por un motivo evidente: «Siento un poco de nostalgia» respecto a las Olimpiadas, afirmaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

