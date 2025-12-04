Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura
La antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. EFE

Dimite la rectora del Colegio de Europa, imputada en un caso de fraude de fondos europeos

La antigua alta representante de la UE asegura que esta decisión responde al «rigor y la justicia» con la que ha llevado a cabo su labor en el cargo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:15

Comenta

La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha presentado este jueves su dimisión, tras ser imputada esta semana en un caso de fraude de ... fondos comunitarios. En un comunicado, la antigua jefa de la diplomacia europea, ha destacado que ha tomado esta decisión «en línea con el rigor y la justicia con la que siempre he llevado a cabo mis labores en el cargo». La italiana fue una de los tres detenidos esta semana en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la licitación de un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Entre los arrestados, según los medios belgas, también estaría quien fuera la mano derecha de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) y ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea, Stefano Sannino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  6. 6 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  7. 7

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  8. 8

    El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS»
  9. 9 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  10. 10 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dimite la rectora del Colegio de Europa, imputada en un caso de fraude de fondos europeos

Dimite la rectora del Colegio de Europa, imputada en un caso de fraude de fondos europeos