Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Declarado un Incendio en el entorno del Pico del Tejo en Siete Aguas
Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  4. 4 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  5. 5

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  10. 10

    Las «cacerías» de la cazadora Morant

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: &#039;Alá es lesbiana&#039;