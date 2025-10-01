Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz
Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Fiscalía Federal les acusa de preparar atentados contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas