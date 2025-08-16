Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres jóvenes reclutas se entrenan antes de acudir al frente. EFE

La cumbre no detiene la guerra: nuevos bombardeos sobre Ucrania y 139 combates en el frente

Moscú disparó un misil y lanzó 85 drones contra Sumi, Donetsk, Chernígov y Dnipropetrovsk, al tiempo que los ucranianos tratan de frenar el rápido avance ruso en el Donetsk

M. Pérez

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:52

La cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin no ha detenido ni siquiera durante unos minutos la guerra en Ucrania. El ejército de Kiev ha ... denunciado que su enemido ha lanzado esta madrugada 85 drones y un misil balístico contra las regiones ucranianas de Sumi, Donetsk, Chernígov y Dnipropetrovsk. Las fuerzas de defensa lograron neutraliza 61 aviones no tripulados mientras el resto causó graves daños en zonas pobladas, aunque este sábado no se habían reportado víctimas. Mientras los dos líderes discutíanen Alaska, sus ejércitos mantuvieron 139 combates en la línea del frente, donde los ucranianos tratan de detener la incursión de los rusos, que en un asalto sorpresa intentan hacerse con toda la región de Donetsk.

