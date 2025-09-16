Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
EFE

Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

La Comisión Europea ultima una suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con el Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:16

Crece la presión internacional para detener la ofensiva israelí en Gaza. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzó ... que prepara un paquete de sanciones al Estado hebreo, a ministros israelíes extremistas y a colonos violentos. Este miércoles, Bruselas presentará las primeras medidas de castigo a Israel, que supondrán una suspensión parcial del Acuerdo comercial entre la UE e Israel y que deberán ser aprobadas después por los Veintisiete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva