Una mujer vota en un colegio moldavo. EFE

Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

La posible injerencia de Moscú y las amenazas de bomba no arredran a los ciudadanos ni a la diáspora, con largas colas delante de los centros de votacion

Álex Bustos

Álex Bustos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño territorio de Europa Oriental con 2,4 millones de ciudadanos está en juego el rumbo ... del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. El día de elecciones se preveía tenso después de una semana de ataques informáticos contra páginas oficiales del Gobierno y de la Comisión Electoral Central. En la misma semana también se prohibieron formaciones políticas como Moldova Mare y Corazón de Moldavia, dos formaciones prorrusas acusadas de financiación ilegal y compra de votos.

