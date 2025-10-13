Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Ataque ruso contra edificios residenciales en Kostiantynivka. Reuters

Trump fija su nueva misión en Rusia

Se reunirá con Zelenski el viernes para discutir sobre los envíos de armamento, sobre todo los misiles de largo alcance Tomahawk

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Animado por el gran entusiasmo generado con el acuerdo de paz en Gaza, el presidente Trump afirmó que ahora toca enfocar los esfuerzos en la ... resolución de la guerra en Ucrania. «Es hora de centrarse en Rusia. Tenemos que acabar con lo la guerra de Rusia», declaró durante su discurso ante el parlamento israelí tras la liberación de los rehenes, señalando que su enviado de paz Steve Witkoff se concentrará en el conflicto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  8. 8

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump fija su nueva misión en Rusia

Trump fija su nueva misión en Rusia