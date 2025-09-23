Trump se desata en la ONU: «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás»

Donald Trump no iba a poner las cosas fáciles en la Asamblea General de la ONU. Lo había avisado su portavoz, Karoline Leavitt, quien horas ... antes señaló que su discuso sería contundente, Y lo ha hecho. Después de un prólogo general, el presidente de EE UU ha enfatizado que el reconocimiento del Estado palestino es «un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás», en réplica a la conferencia celebrada el lunes en la que varios gobiernos, empezando por Francia, hicieron una declaración en ese sentido. Y más atrás, a las adhesiones presentadas en las últimas semanas, entre ellas las del reino Unido o España.

El líder republicano repitió que de avanzar por este camino «las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás y sus atrocidades, incluido el 7 de octubre». «En lugar de ceder ante Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse con un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora», exclamó desde el estrado de la Asamblea General.

El presidente de EE UU ha iniciado su discurso con una crítica a los demócratas y poco después ha trasladado su objetivo a la propia ONU. «¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?» «Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme. Pero ni siquiera se acercan a alcanzarlo», abroncó a sus líderes. Poco antes, el secretario general, Antonio Guterres, había defendido la institución como la «guardiana del Derecho Internacional» y una defensa contra las violaciones de los derechos humanos. Trump no pareció compartir ese punto de vista: «Parece que lo único que hacen es escribir una carta muy contundente y luego no le dan seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve las guerras es la acción», subrayó.

No satisfecho con este primer acto, el líder republicano redobló el ataque a su anfitrión en la Asamblea General manifestando que la política de fronteras abiertas es fallida y que la ONU no debería dedicar fondos a las migraciones. «Sus países están siendo arruinados», clamó Trump a los gobernantes. «Las Naciones Unidas están financiando un ataque contra los países occidentales y sus fronteras», añadió, antes de concluir: que la finalidad de la instutución internacional consiste en «detener las invasiones, no financiarlas». La visión que el inquilino de la Casa Blanca aplica a EE UU, comparando a los inmigrantes ilegales con invasores, es la misma que este martes ha querido poner en la conciencia de los más de 150 líderes mundiales que le han escuchado. «Soy muy bueno en esto. Sus países se están yendo al infierno», les ha espetado.

Respecto a la guerra de Ucrania, también ha tenido palabras duras contra China, India y los países europeos. Conocida su contención para presionar en exceso al líder ruso, Vladímir Putin, pero también impaciente y frustrado ante su negativa a parar la guerra, Trump avisó de que Estados Unidos est'a «totalmente preparado para imponer» a Rusia «una ronda muy fuerte de aranceles poderosos que detendrían el derramamiento de sangre muy rápidamente», y a continuación culpó solapadamente a los líderes europeos –presentes en el auditorio– de una aparente resistencia. Les conminó a que adopten «exactamente las mismas medidas», después de acusarles de «comprar petróleo y gas rusos mientras luchan contra Rusia, Vergonzoso».