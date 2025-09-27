Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae mañana domingo con un solo tramo por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Sergei Lavrov se dirige al auditorio en la Asamblea General de la OTAN. Reuters

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

El ministro de Exteriores denuncia en la Asamblea General que la OTAN y la UE «manipulan» las incursiones de drones en Europa para justificar un posible ataque a su país

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

En el último mes los drones rusos han forzado el cierre de aeropuertos en Polonia y Noruega; Dinamarca y Rumanía han interceptado drones sobre sus ... instalaciones militares; los cazas rusos han violado el espacio aéreo de Estonia y se han acercado tanto a Alaska que las fuerzas estadounidenses y canadienses fueron despachadas para impedir que cruzaran su espacio aéreo. Aun así, es Rusia quien denuncia ser víctima de preparativos para atacarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  4. 4

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  5. 5 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  6. 6 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 El precio de la luz da un respiro hoy sábado con tramos por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»

Lavrov en la ONU: «Cualquier agresión a Rusia recibirá una respuesta que no deje duda alguna»