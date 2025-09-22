Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jimmy Kimmel recupera su programa

Disney da marcha atrás y el programa volverá este martes a las pantallas de ABC, tras el revuelo que causó su cancelación

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01

'Jimmy Kimmel Live' volverá a las pantallas estadounidenses este mismo lunes. Y con él, un rayo de luz para quienes vieron en la abrupta ... cancelación de su programa el último mazazo autoritario de Donald Trump a la libertad de expresión. «Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco», dijo consternada Angelina Jolie desde España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

