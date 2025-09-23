Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Meryl Streep y Robert De Niro. E. C.

Hollywood alerta contra la «caza de brujas» de Trump y la «censura» a Jimmy Kimmel

Quinientos famosos de la industria del entretenimiento advierten contra las «amenazas gubernamentales» que «atacan la esencia» de «un país libre» horas antes del regreso del programa del presentador

M. Pérez

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:18

Donald Trump se ha ganado la animadversión de buena parte del Hollywood más influyente en la batalla por la libertad de expresión. La cancelación del ... programa de Jimmy Kimmel por un comentario sobre el líder ultraconservador religioso Charlie Kirk ha sido el detonante para que unas 500 figuras célebres de la industria del cine clamen contra la «censura» aplicada al presentador, las «amenazas gubernamentales» y las «presiones» sobre los artistas y sus discursos.

