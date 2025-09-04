Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Donald Trump. EFE

Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump

La jueza concluye que la acusación de antisemitismo era «una cortina de humo» para atacarla ideológicamente

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:34

Harvard ganó ayer la primera batalla contra el envite del gobierno de Trump, que le ha congelado más de 2.700 millones de dólares en ... fondos federales dedicados a la investigación en represalia por no someterse a su control. La jueza Allison D. Burroughs ha coincidido con la universidad en que el gobierno utilizó esos fondos como presión para violar su libertad de expresión.

