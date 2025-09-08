Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

Un hombre con antecedentes penales y problemas mentales que viajaba junto a ella en el tranvía le asestó sin motivo varias puñaladas

J. Gómez Peña

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:31

El vídeo estremece. La cámara de seguridad de un tranvía de Charlotte, en Carolina del Norte (EE UU), es testigo: un hombre con sudadera roja ... está sentado detrás de una joven con gorra que viaja atenta a su teléfono móvil. El pasajero saca algo del bolsillo. Es una najava. De repente, se levanta y sin motivo asesta por la espalda varias puñaladas a la mujer, una de ellas en el cuello. Mientras ella agoniza, él se aleja por el vagón dejando un reguero de gotas de sangre. Iryna Zarutska murió así el sábado. Tenía 23 años y había encontrado una segunda vida en Estados Unidos tras huir de la invasión rusa de su país, Ucrania. El peor destino la persiguió hasta ese asiento justo delante de Decarlos Brown Jr, un ciudadano afroamericano con antecedepentes penales y problemas mentales. Este asesinado ha conmocionado a la opinión pública norteamericana en plena campa del presidente, Donald Trump, para acabar con la violencia en las calles.

