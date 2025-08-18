Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los claroscuros de una cumbre clave para la paz

La delegación europea incluye a seis grandes líderes de la Coalición de Voluntarios, que se debaten entre la esperanza y la desconfianza

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:33

Una incógnita y varias discrepancias. La reunión que esta tarde tendrá lugar en Washington entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y la delegación europea -incluidos los ... seis principales mandatarios de la Coalición de Voluntarios- intentará aclarar las condiciones de las «garantías de seguridad» a Ucrania y acercar posiciones en las concesiones que pueden hacerse a Vladímir Putin para abrir un proceso de paz. La comitiva se debate entre la esperanza, pero también la desconfianza.

