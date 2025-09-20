Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
Mosaicos de la estación de Kievskaya. A. Bustos

Ecos del Mundo

La ciudad donde el comunismo no muere

Moscú y los vestigios de la URSS ·

Estrellas rojas, hoces y martillos... Incluso la momia de Lenin continúa reposando en un mausoleo a pie del Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:01

Encontrar el rostro de Vladimir Ulyanov, 'Lenin', en Moscú es un reto para principiantes. Hacer lo mismo con una estrella roja, o una hoz y ... un martillo, tampoco es complicado. Aunque el comunismo murió, sigue vivo en los corazones de muchos rusos y en las calles. Lo sintetizó hace años el presidente Vladímir Putin en una frase: «Quien no echa de menos la Unión Soviética no tiene corazón, quien desee su regreso no tiene cerebro». Por eso, aunque no hay ninguna regresión al comunismo, si hay una intención obvia de las autoridades de glorificar esa época, cuando Rusia era el Imperio Soviético y decidía en el mundo.

