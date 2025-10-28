Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Donald Trump y Sanae Takaichi se reúnen con familias de ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte entre 1977 y 1983. AFP

Estados Unidos y Japón presumen de «una nueva era dorada» en su alianza

La afinidad ideológica entre Trump y Takaichi facilita la firma de un acuerdo en materia de tierras raras para defenderse ante el dominio de China

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 28 de octubre 2025, 08:07

Trump ha concluido este martes la parada en Japón de su gira asiática con una reunión con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi. El ... encuentro ha servido para proclamar «una nueva era dorada» en la relación de Estados Unidos con su principal aliado en la región, plasmada en varios acuerdos y fortalecida por la proximidad ideológica entre ambos mandatarios.

