Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
Imagen del nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20. Afp

Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

El misil balístico intercontinental protagoniza el desfile militar nocturno del régimen, presidido por Kim Jong-un

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Con nocturnidad y alevosía, Corea del Norte ha vuelto a celebrar un desfile militar de madrugada. Los festejos del octogésimo aniversario de la fundación del ... Partido de los Trabajadores de Corea han permitido al régimen hacer gala de lo más granado de su arsenal, así como de su inédita fortaleza geopolítica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  2. 2 Las tormentas golpean con fuerza Valencia y Aemet advierte de que lo peor está por llegar
  3. 3 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  8. 8 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos