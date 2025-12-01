Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Los ramos de flores llenan las inmediaciones de las torres en recuerdo de las víctimas. Reuters

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

La empresa ejecutora de las obras habría mezclado tejidos homologados con otros de baja calidad en las redes de los andamios que cubrían los edificios para reducir el gasto

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

Cinco días después, siguen aumentando las cifras del incendio del complejo residencial de Wang Fuk en Hong Kong, el más devastador registrado en el territorio ... en siete décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong