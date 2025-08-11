Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí
Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  3. 3 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  4. 4

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  5. 5

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  8. 8

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  9. 9 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  10. 10 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin