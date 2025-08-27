Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Guardaespaldas protegen al presidente de Argentina, Javier Milei. AFP

Lanzan piedras y botellas contra Milei durante un acto electoral en Buenos Aires

El coche en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:25

El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires. El mandatario ... salió ileso, informaron fuentes presidenciales. «Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos», escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

