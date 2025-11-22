Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

La compañía española procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones después de que Washington avisara de una «actividad militar en aumento»

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela tras avisar Estados Unidos de una «actividad militar en aumento». La aerolínea española tenía ... su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones. También han suspendido sus operaciones con el país latinoamericano otras cinco empresas de aviación. Se trata de la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam, tal y como ha precisado la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

