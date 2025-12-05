Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

Ya son 82 los muertos causados por los bombardeos estadounidenses en aguas internacionales

T. Nieva

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:30

Comenta

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) ha anunciado la muerte de cuatro hombres a bordo de una embarcación que ha bombardeado este ... mismo jueves en aguas del Pacífico, en el marco de una operación supuestamente dirigida contra el narcotráfico que desde el pasado septiembre se ha cobrado en este océano y en el mar Caribe la vida de más de 80 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes

EEUU ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico y mata a sus cuatro tripulantes