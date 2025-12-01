Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nasry Asfura, en el momento de depositar su voto en Tegucigalpa. Reuters

El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

El escrutinio anuncia un cambio de ciclo político tras el mandato de Xiomara Castro, con la opción de izquierdas en tercer lugar, alejada de los dos candidatos de la derecha

M. Pérez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:31

Comenta

En un complejo escrutinio electoral, lento, pletórico de tensiones entre los candidatos, el conservador Nasry Asfura encabeza el recuento de votos posterior a las elecciones ... en Honduras. Con un 34,25% de las papeletas revisadas, el Consejo Nacional Electoral ha informado esta madrugada que el candidato del Partido Nacional se impone con un 40,6% de apoyos frente a sus directos rivales: el político centro-liberal Salvador Nasralla, con el 38,7% de papeletas, y el representante de la izquierda Rixi Moncada (19,6%).

