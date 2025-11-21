Xirivella opta a fondos europeos para construir un auditorio–albergue para emergencias El nuevo edificio funcionará como centro seguro de refugio para 400 personas y será un espacio socio-cultural de referencia

Paco Moreno Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:44

El Ayuntamiento de Xirivella está trabajando en la obtención de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la construcción de un auditorio–albergue concebido como edificio multifuncional y como centro seguro de refugio en situaciones de emergencia, indicaron este viernes desde el gobierno municipal.

Se trata de un proyecto estratégico integrado en el plan de reconstrucción del municipio tras el episodio de dana sufrido en octubre de 2024, y en cuyo desarrollo ya trabajan el Ayuntamiento y las consultoras Crea360 y Paisaje Transversal, en el marco de la tramitación de un PAI (Plan de Actuación Integral).

El edificio tendrá una doble función: por un lado, refugio seguro capaz de acoger a unas 400 personas en caso de inundaciones u otras emergencias; y, por otro, espacio sociocultural de referencia, que albergará la Escuela de Música y acogerá actuaciones culturales como la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos, además de facilitar la actividad de las asociaciones locales. Se trata, por tanto, de un recinto multidisciplinar que reforzará el tejido cultural, educativo y asociativo del municipio.

El nuevo equipamiento está diseñado para cumplir los criterios europeos de sostenibilidad, prevención y gestión de riesgos asociados al cambio climático, eficiencia energética y sistemas inteligentes. Además, incluirá un aparcamiento público y un espacio para aparcar bicicletas que contribuirán a favorecer la movilidad sostenible y reducir las emisiones.

La construcción del auditorio supone también una intervención clave de regeneración urbana y mejora del entorno, con una integración paisajística moderna y segura, en línea con otras actuaciones previstas en el área de Doctor Marañón. La propuesta se enmarca en la actualización de la Agenda Urbana de Xirivella, que define la transformación del municipio a medio y largo plazo siguiendo criterios de desarrollo sostenible, innovación y adaptación climática.

Según ha destacado el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido, el proyecto representa «una oportunidad histórica para mejorar la seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, fortalecer la vida cultural y social de Xirivella». Añade que «acceder a financiación europea es fundamental para ejecutar infraestructuras preparadas frente a emergencias climáticas y que, además, impulsen la cohesión social y el desarrollo económico».

Garrido ha subrayado que «esta actuación resume el modelo de ciudad que defendemos: segura, sostenible, culturalmente viva y centrada a las personas». El Ayuntamiento continuará ahora con los trabajos técnicos, administrativos y de coordinación institucional necesarios para avanzar en el proceso de acceso a los fondos europeos y asegurar la viabilidad del proyecto.

Este proyecto se está desarrollando de forma coordinada entre los departamentos municipales de Urbanismo e Infraestructuras, que están realizando un esfuerzo extraordinario al compatibilizar su actividad ordinaria con la planificación y tramitación de todas las actuaciones incluidas en el proceso de reconstrucción tras la DANA.