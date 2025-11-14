Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Pleno celebrado este jueves. LP

Xirivella instalará megafonía para alertar a los vecinos de inundaciones

El pleno aprueba por unanimidad el Plan de Emergencias

P. M.

VALENCIA

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Xirivella celebrado este jueves aprobó, por unanimidad, el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PTME) y el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAMRIX), dos documentos fundamentales que refuerzan la capacidad del municipio para prevenir y actuar ante cualquier tipo de emergencia.

Con esta aprobación, Xirivella culmina el proceso técnico y administrativo iniciado en 2022 y da un paso decisivo hacia la homologación de ambos planes por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.

Los planes establecen los protocolos de coordinación y respuesta ante situaciones de riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas, y actualizan los procedimientos de actuación frente a episodios de lluvias intensas o inundaciones, un fenómeno recurrente en el área metropolitana de València.

Para la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, «contar con planes aprobados y homologados por las distintas Administraciones es una garantía de seguridad, ya que la prevención y la planificación son la mejor forma de cuidar de nuestras vecinas y vecinos».

El Ayuntamiento ha anunciado que, en paralelo a la aprobación de los planes, pondrá en marcha acciones concretas para mejorar la comunicación y la autoprotección ciudadana, como la instalación de un sistema de megafonía en distintos puntos del municipio para la emisión de avisos sonoros en caso de emergencia, campañas y talleres formativos dirigidos a Policía Local, Protección Civil y a la población en general, con especial atención a los colectivos más vulnerables, para enseñar cómo actuar ante diferentes escenarios de riesgo y la producción de cartelería informativa e infografías en edificios municipales que ofrecerán instrucciones claras y accesibles sobre cómo comportarse en situaciones de emergencia o evacuación.

Estas medidas, que ya tienen previstas una asignación económica para el presupuesto municipal de 2026, se enmarcan en la fase de implantación y mantenimiento de la operatividad de los planes, tal como establecen los documentos aprobados.

Con la aprobación de estos planes, «Xirivella se sitúa en un nivel más alto de preparación ante emergencias», ha afirmado Bartual, para quien «es esencial que la ciudadanía disponga de la información y de las herramientas necesarias para protegerse, y que desde el Ayuntamiento estemos preparados para responder de forma eficaz y coordinada.»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  7. 7 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  8. 8

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  9. 9 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xirivella instalará megafonía para alertar a los vecinos de inundaciones

Xirivella instalará megafonía para alertar a los vecinos de inundaciones