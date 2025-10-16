Xirivella se enfrenta al abandono de muebles en la calle: Ocho toneladas recogidas en un día El Ayuntamiento tramita en lo que va de año 28 denuncias, que pueden convertirse en multas de hasta 1.500 euros

El Ayuntamiento de Xirivella lanzó este jueves una advertencia al comprobar cómo se ha disparado el abandono en las calles de enseres y muebles viejos. «Ayer (por el miércoles) tuvimos que recoger 8.000 kilos de enseres abandonados en las calles de Xirivella. Un problema que pagamos entre todos, causado por unos pocos que no respetan las normas», indicaron en un comunicado acompañado por varias fotos impactantes.

Muebles, sillas, colchones, trastos de todo tipo amontonados alrededor de los contenedores de basura, como si la misión de los basureros fuera también hacerse cargo de estos residuos en la recogida diaria, lo que no es así.. «Este comportamiento ensucia nuestras calles, colapsa el servicio municipal y genera un gasto público evitable», indicaron desde el Consistorio.

La Policía Local ya ha identificado a varios infractores que pueden enfrentarse a sanciones de hasta 1.500 euros, señalaron las mismas fuentes. «Colabora. Denuncia. Cuida tu entorno. Una Xirivella más limpia depende de ti», subrayaron.

El Ayuntamiento lleva tramitados este año un total de 28 actas/denuncia por abandono de muebles y enseres en vía pública. (17 en el primer semestre y 11 en el segundo semestre.) «Estamos actuando con firmeza porque no vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ensucie nuestra ciudad y suponga un coste económico para todos. Apelamos al civismo y al respeto por el espacio público, que es de todos», indicaron las mismas fuentes.

La ordenanza de esta población de l'Horta que regula la recogida de basura indica que enseres y trastos viejos sólo se pueden dejar en la calle los martes a partir de las ocho de la tarde, siempre junto a los contenedores, pero sin bloquear la acera ni la calzada.

Además, el máximo que puede bajar cada vecino a la vía pública es de tres o cuatro enseres por día, mientras que los objetos cortantes, peligrosos o los muy voluminosos deben ir al ecoparque. «En vaciados de pisos o locales, se debe contratar un contenedor privado con autorización municipal», apuntaron sobre una de las causas que genera esta situación.

Este problema se da sobre todo en las poblaciones de la zona dana con viviendas y locales que resultaron afectados por las inundaciones hace un año. El Consell aprobó en un pleno reciente un listado de 18 municipios que se acogerán a las ayudas de la Generalitat para resolver el problema de acumulación de residuos por reformas, principalmente muebles y escombros.

Xirivella se encuentra en este listado, donde aparecen también Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Albal, Benetússer, Catadau, L'Alcúdia, Turís, Sot de Chera y Picanya. Serán las empresas que prestan el servicio habitual de recogida de basura las que se hagan cargo de este trabajo extra, que en muchos casos supondrá limpiar solares convertidos en puntos de acopio de residuos.