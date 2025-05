Xirivella también cuestiona la solución de la CHJ para unir la Saleta con el nuevo cauce

Paco Moreno Valencia Martes, 27 de mayo 2025, 13:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xirivella también ha cuestionado la solución de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce. El gobierno municipal ha señalado este martes que el propósito de sus alegaciones es que las «obras del barranco se canalicen y ejecuten lo antes posible, pero exige que se hagan con plenas garantías técnicas y con soluciones eficaces que garanticen la seguridad real de los vecinos».

Así lo expresó la alcaldesa Paqui Bartual tras los informes técnicos municipales que analizan el contenido del Estudio de Integración Paisajística del proyecto promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. El Ayuntamiento de Valencia ha presentado también alegaciones que cuestionan la solución del organismo de aguas, sobre todo por la capacidad del nuevo cauce y la conexión del último tramo, junto a la V-30.

«Es un estudio con serias carencias técnicas que no permite afrontar con garantías el verdadero problema que tenemos entre manos», señaló Bartual. «Lo que realmente necesitamos es un proyecto con soluciones hidráulicas concretas que reduzca el riesgo de inundación en nuestros municipios. No podemos pronunciarnos con criterio sobre lo que verdaderamente nos interesa si no contamos con todos los elementos técnicos sobre la mesa».

Desde el gobierno local se aclara que las alegaciones no son desde una posición política, sino una actuación responsable basada en los informes técnicos municipales. «Queremos que estas obras sean una realidad cuanto antes, pero bien hechas, con soluciones eficaces y pensadas para durar», afirmó la alcaldesa.

«El estudio recibido presenta importantes carencias: no incluye alternativas técnicas al trazado, carece de un programa detallado de implementación y omite un análisis completo del impacto paisajístico conforme a la normativa vigente», detalló Guillermo Garrido, concejal de Urbanismo.

«Nos piden que opinemos sobre un estudio paisajístico. Pero lo que exigimos es una actuación real, dotada presupuestariamente, con plazos y soluciones técnicas solventes», explicó la alcaldesa.

Paqui Bartual recordó que estas infraestructuras son una demanda histórica que, además fue bloqueada durante la legislatura anterior cuando se priorizaron los criterios paisajísticos por encima de la seguridad. «Unas obras a tiempo habrían reducido considerablemente el impacto de esta Dana. La prevención no puede depender del calendario político».

Bartual lamentó que haya tenido que ocurrir esta gran desgracia para retomar un proyecto que estaba paralizado y postergado desde hace 15 años, «unas obras a tiempo hubieran salvaguardado vidas y minimizado los daños materuales», advirtió.

«Queremos que las obras se canalicen cuanto antes», insistió Bartual, «pero con garantías. Estas alegaciones, meramente técnicas, no son un obstáculo, sino una forma de garantizar que lo que se construya sirva de verdad para proteger a nuestros vecinos».

Desde el Ayuntamiento se ha revisado el estudio con el máximo rigor técnico y se han planteado observaciones necesarias para asegurar que el resultado final no sea una solución estética o simbólica, sino una infraestructura eficaz, segura y duradera.