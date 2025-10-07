Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los concejales votan la bajada de impuestos en el pleno celebrado este lunes por la tarde. LP

Vox Rocafort compromete a sus socios de gobierno y acuerdan la bajada de impuestos

La medida se aplicará primero a las familias numerosas y se extenderá a todos los vecinos a lo largo de la legislatura

s. c.

Martes, 7 de octubre 2025, 00:03

El pleno extraordinario de Rocafort celebrado este lunes ha aprobado, a propuesta de Vox y con el apoyo del PP, su socio en el gobierno municipal, una importante rebaja de los impuestos que beneficiará a las familias del municipio y que forma parte del compromiso conjunto adquirido por ambas formaciones para la legislatura 2023-2027.

La propuesta fue respaldada por Vox, Partido Popular y Ciudadanos, mientras que el PSOE se abstuvo. Guanyem Rocafort decidió votar en contra de esta rebaja de impuestos a los vehículos y abstenerse en lo referente a las familias numerosas.

La medida más destacada es la modificación de la ordenanza del IBI para familias numerosas, ampliando y flexibilizando los requisitos actuales, que hasta ahora resultaban muy restrictivos. Con la nueva regulación, todas las familias numerosas de Rocafort podrán acceder a bonificaciones diferenciadas según la categoría (general o especial) y el valor catastral de la vivienda, en una clara muestra de apoyo a quienes más esfuerzo hacen por sacar adelante a sus hijos.

«En Rocafort contamos con más familias numerosas que municipios como Godella o Moncada, pese a que estos tienen mayor censo de población, por eso hemos decidido aplicar primero la rebaja impositiva a este colectivo, en la línea con el ideario de Vox de incentivar la natalidad», explicó el portavoz de esta formación y también concejal de Educación y Formación.

Asimismo, el pleno ha aprobado una rebaja en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que supondrá un alivio adicional en la carga fiscal de los vecinos.

Finalmente, PP y Vox han acordado que antes del pleno de junio de 2026 se producirá una nueva reducción del IBI con carácter general, cumpliendo así el compromiso de seguir bajando impuestos a todos los vecinos durante esta legislatura.

Con este acuerdo, el gobierno municipal da un paso decisivo en la aplicación de su programa económico, impulsado por Vox y compartido por todo el equipo de gobierno, que tiene como objetivo apoyar a las familias.

