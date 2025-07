Vicent Ciscar, elegido alcalde de Paiporta

Paco Moreno Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 19:01 Comenta Compartir

Vicent Ciscar (Paiporta, 1957) se convirtió este viernes en el nuevo alcalde de Paiporta al ganar la candidatura socialista en la votación realizada en el pleno. Sustituye a su compañera de grupo Maribel Albalat, quien renunció al cargo por motivos de salud el pasado 26 de junio.

El hemiciclo de Paiporta está compuesto por nueve ediles del PSPV, siete del grupo popular, tres de Compromís y dos de Vox. Por este motivo, Ciscar fue nombrado alcalde como el grupo con más votos. Compromís no votó a nadie y PP y Vox votaron a sus candidatos.

Presentaron candidatura Ciscar, la portavoz del PP, Chelo Lisarde, y su homólogo en Vox, Daniel Furió. Compromís renunció a hacerlo. Ciscar aludió en su discurso de candidatura a la tragedia de la dana, además de tener unas palabras de recuerdo para Albalat, de quien dijo que era responsable de los «logros progresistas» en Paiporta los últimos años. «Con este espíritu seguiremos trabajando», subrayó.

«Sabemos que la tragedia sufrida lo ha cambiado todo pero no ha sido así con las ganas de trabajar que tenemos, con políticas valientes desde el punto de vista local para lograr un pueblo más resiliente», señaló. También aprovechó para criticar a una derecha que quiere «hacer retroceder en derechos y aumentar el odio entre los vecinos».

La portavoz del grupo popular, Chelo Lisarde, se postuló también para la alcaldía, ofreciendo un pacto de programa de gobierno a los grupos de la oposición. Entregó por este motivo un documento con iniciativas para la reconstrucción del municipio, aunque no tuvo los votos suficientes.

«No hay tiempo que perder», dijo en su intervención, para recordar las «cicatrices» que ha dejado la dana en los hogares y calles de Paiporta. Recordó el sufrimiento de la devastación y que en muchos aspectos se sigue «igual» ocho meses después.

«No comparezco como una adversaria política sino como una vecina de Paiporta, pido unidad más allá de los colores políticos», añadió. «Hay familias que no han vuelto a la normalidad y no saben cuándo será. Nos preguntas cuándo y por eso estoy aquí», comentó antes de pedir el apoyo para liderar un «proceso que no puedo hacer sola, basado en la gestión más allá de la ideología. Se trata de reconstruir la esperanza más allá de levantar muros».

Lisarde comentó que había presentado un documento de pacto a Compromís y Vox, donde el eje central debe ser «reconstruir mejor, no hacerlo desde los despachos sino escuchando a los que sufren en la calle. Desde el primer día nos hemos dado cuenta de que la gestión no ha sido eficaz. No sabemos nada de un plan, no se han sentado con nosotros para iniciar la reconstrución».

Habló de un plan de tres fases, el primero de la emergencia «donde seguimos» como ayudas para necesidades básicas o refuerzo de limpieza, entre otros, además de mejoras en el drenaje del alcantarillado. «Esta reconstrucción no se puede hacer sin escuchar», por lo que propuso una mesa de trabajo «donde estén todos»..

Furió habló de la propuesta de Lisarde, de la renuncia de Compromís a presentar candidato e hilvanó un discurso basado más en críticas al resto de formaciones. Tanto que la primera teniente de alcalde, Esther Torrijos, quien presidió la sesión de la elección, le tuvo que apagar el micrófono cuando empezó a intercambiar impresiones con personas del público.

Ciscar, formado en el sector privado y en asociaciones relacionadas con la construcción, llegó al Ayuntamiento de Paiporta en 2015, cuando fue nombrado primer teniente de alcalde y portavoz del grupo socialista, puesto que ha mantenido hasta la actualidad.

El primer edil se enfrenta a la difícil tarea de la reconstrucción del municipio tras la dana. Paiporta resultó el pueblo más dañado y con más víctimas mortales. Sólo en la parte del Ministerio de Política Territorial ha recibido 201 millones de euros, la mayor cantidad de todos los Ayuntamientos que han recibido ayudas para rehacer infraestructuras municipales y espacios públicos.

En la misma sesión, el pleno aprobó también la incorporación de un edil de Compromís, Juan Elías López, así como por otro para el grupo socialista, Miguel Ángel Ortiz, para cubrir la vacante dejada por Albalat.