Un vertido de combustible obliga a cortar la calle Perelló en el polígono Mas del Jutge de Torrent El cierre afecta al tramo entre la rotonda del Pont Blau y la calle Ferrers hasta que finalicen las labores de limpieza.

Nacho Roca Torrent Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:02

Un camión ha derramado unos 400 litros de combustible en la calle Perelló, dentro del polígono Mas del Jutge, lo que ha obligado a cortar la circulación en esta vía. El tráfico permanecerá cerrado entre la rotonda del Pont Blau y la calle Ferrers mientras los operativos trabajan para garantizar la seguridad.

La zona ha sido cubierta con sepiolita y arena para absorber el vertido, y se mantendrá cerrada hasta que se elimine todo riesgo. La Policía Local recomienda extremar la precaución y atender las indicaciones de los agentes en los accesos afectados.