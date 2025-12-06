Veinte vidas salvadas en una sola noche en Torrent El Ayuntamiento rinde homenaje a los 60 voluntarios de Protección Civil y Curz Roja que dieron lo mejor en la dana

La ciudad de Torrent celebró este viernes, en la Sala Cívica del Antic Mercat, un emotivo acto con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, en el que el Ayuntamiento ha rendido homenaje a los 27 voluntarios de Protección Civil y los 33 de Cruz Roja Torrent que participaron de forma decisiva en las actuaciones derivadas de la dana. Sólo esa noche realizaron 20 rescates en el municipio asediado por las inundaciones.

Durante el acto, presidido por la alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por la concejala de Movilidad y Protección Civil, Adelina González, el Presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Enrique Bea, y el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Francisco José Lona y voluntarios homenajeados de ambas entidades, se entregaron las Medallas de Reconocimiento «DANA 2024», distintivo otorgado por la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España.

La Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España acordó otorgar este reconocimiento especial a todos los voluntarios que desempeñaron una labor singular durante la emergencia de la dana de octubre de 2024.

A lo largo de la emergencia y durante las semanas posteriores, Protección Civil Torrent desplegó un esfuerzo extraordinario que abarcó rescate de personas, apoyo sanitario y social, logística de emergencia, trabajos técnicos sobre el territorio y una amplia coordinación interinstitucional.

En el ámbito de los rescates, realizaron 12 salvamentos en Mas de Don Pedro la misma noche de la dana y participaron en búsquedas de personas en coordinación con Policía Local y Policía Nacional, incluyendo la intervención en la urbanización El Pantano. En cuanto a acompañamientos y asistencia directa, trasladaron a médicos y personal sanitario, acompañaron a técnicos municipales en la inspección de patrimonio dañado y en visitas sociales a diseminados, y colaboraron en tareas de apoyo en el albergue del Polideportivo El Vedat.

En materia de logística y atención vecinal, gestionaron repartos de enseres, alimentos, agua, colchones, maquinaria y material de limpieza; coordinaron almuerzos y comidas, apoyaron a parroquias y naves cedidas por particulares, y colaboraron en la logística de la Mancomunitat de l'Horta Sud y en los polígonos industriales. Dentro de los trabajos sobre el terreno, abrieron caminos, extrajeron agua en garajes del Xenillet, asistieron en el Toll de l'Alberca y ofrecieron apoyo directo en el albergue municipal.

A nivel de coordinación operativa, trabajaron con el Puesto de Mando Avanzado, ofrecieron asistencia técnica en los CECOPAL y colaboraron con el Parque de Bomberos, la UME —incluyendo la logística de agua con helicópteros en las pistas de atletismo— y múltiples agrupaciones como Badalona, Oliva, Ertzaintza y otras Protecciones Civiles. También ayudaron a otras agrupaciones de otros municipios a reponer material perdido. Su colaboración permanente con Cruz Roja reforzó un dispositivo de emergencia ejemplar que sostuvo a la ciudad en los momentos más críticos.

Del mismo modo, Cruz Roja Torrent desempeñó un papel esencial gracias a su rápida intervención en rescates, atención humanitaria, apoyo logístico, asistencia sanitaria y psicológica y una constante coordinación con los servicios municipales y cuerpos de emergencia.

Entre sus primeras actuaciones destacó el rescate de ocho personas atrapadas en vehículos en la carretera de Picanya la misma noche del temporal. A nivel de asistencia directa, gestionaron y atendieron el albergue del Polideportivo El Vedat, donde prestaron apoyo sanitario, psicológico y social tanto a familias como a jóvenes. Asimismo, colaboraron en la evacuación de vecinos de los diseminados en autobús y realizaron entregas de medicación, electrodomésticos y tarjetas de ayuda dana.

En el ámbito logístico y de apoyo domiciliario, ayudaron a personas a acceder a sus viviendas cuando los ascensores quedaron inutilizados y se coordinaron de forma estrecha con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Su labor operativa incluyó la participación técnica en los CECOPAL, además de una colaboración constante con Protección Civil para reforzar los dispositivos de emergencia y garantizar que cada intervención llegara allí donde más se necesitaba.

En el acto Jefa de Equipo de Protección Civil, Mª Asunción Sáiz, leyó los nombres de los 33 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Torrent y los 27 de Protección Civil Torrent galardonados, recibiendo su diploma y medalla de manos de la alcaldesa, la concejala de Protección Civil y los responsables de ambas entidades.

Un momento especialmente señalado al finalizar la entrega de galardones fue el reconocimiento expreso al liderazgo ejercido por:

· Enrique Bea, presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja de Torrent.

· Francisco José Lona, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrent.

Ambos han sido piezas clave en la coordinación de sus equipos durante la emergencia, manteniendo la operatividad, la comunicación directa con los servicios municipales y fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencia y la disposición absoluta de sus efectivos para actuar día y noche.

Tras la entrega de medallas, el acto finalizó con la intervención de la alcaldesa Amparo Folgado, que dirigió a los voluntarios un emotivo discurso de reconocimiento, agradeciendo la solidaridad, la entrega y el compromiso que demostraron en uno de los momentos más difíciles vividos por Torrent en su historia reciente.

En su intervención, subrayó la enorme dimensión de las actuaciones llevadas a cabo por Protección Civil y Cruz Roja: «Pusisteis en marcha todo sin preguntar: alimentos, atención sanitaria, recogida de datos, logística… actuasteis cuando el mundo parecía romperse». Y destacó cómo reaccionaron con profesionalidad, humanidad y valentía ante el caos, con total profesionalidad, solidaridad y ejemplaridad.