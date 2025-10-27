Vecinos de Puçol denuncian una situación insalubre por un vecino con más de veinte gatos Los residentes del número 6 de la calle Ribera Alta alertan de olores, plagas y vertidos por cadáveres de animales a la bajante del edificio. Acusan al Ayuntamiento y a la Guardia Civil de «mirar hacia otro lado» desde 2022

Los vecinos del edificio situado en la calle Ribera Alta número 6 de Puçol viven desde hace más de tres años una situación que califican de insostenible. Según denuncian, el propietario de la vivienda mantiene más de veinte gatos en condiciones de insalubridad, lo que ha provocado plagas de insectos, olores insoportables y vertidos que afectan a las zonas comunes del edificio. La comunidad asegura que el problema comenzó en 2022 y que, pese a las numerosas denuncias y escritos presentados ante el Ayuntamiento y la Guardia Civil, no han obtenido una solución efectiva.

El pasado 21 de julio de 2025, la comunidad de propietarios presentó una nueva instancia ante el Ayuntamiento de Puçol, acompañada de fotografías que evidencian la gravedad de la situación. En el documento se denuncia que el vecino ha cortado la bajante del edificio y arroja por el conducto basura y animales muertos, lo que ha provocado atascos en el sistema general de aguas pluviales y residuales. Las imágenes aportadas muestran tres gatos adultos arrojados por la bajante, así como escenas de suciedad, agua estancada e insectos en los rellanos.

Según los residentes, el episodio más grave se produjo cuando la bajante se atascó con los cuerpos de los animales, provocando inundaciones con aguas contaminadas que afectaron a las viviendas. Afirman que desde entonces el edificio sufre un fuerte hedor y la convivencia se ha vuelto insoportable. «Desde 2022 hasta la última denuncia, todo ha sido el Ayuntamiento quitándose las pulgas. La Guardia Civil dice que no puede hacer nada», lamenta uno de los vecinos.

Los afectados aseguran que tanto la Policía Local como la Guardia Civil han visitado el inmueble en varias ocasiones. En una de ellas, los agentes abrieron una ventana y contaron más de veinte gatos en el interior de la vivienda, además de tomar fotografías del estado del lugar. Sin embargo, los vecinos no pueden acceder a la casa ni tomar sus propias imágenes, ya que la policía les advirtió de que hacerlo podría tener implicaciones legales.

En los últimos días, dos agentes municipales se presentaron de nuevo en el edificio y comunicaron a los vecinos que se realizaría una limpieza y posiblemente se retirarían los animales. Aun así, los afectados se muestran escépticos y temen que, una vez más, la actuación quede en una intervención puntual sin medidas que resuelvan el problema de fondo. «Esto no es solo un tema de animales, es un problema de salud pública», resume uno de los portavoces vecinales.

El impacto de la situación va más allá del mal olor y la suciedad. Algunos vecinos mayores han optado por no usar las zonas comunes por miedo a las plagas y las filtraciones. Otros conviven con la angustia de que se repitan las inundaciones con aguas contaminadas. La convivencia, aseguran, está completamente rota.

La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece que los animales deben mantenerse en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, y que los ayuntamientos están obligados a actuar de oficio ante situaciones que comprometan la salubridad pública o el bienestar animal. Los vecinos de Ribera Alta 6 esperan que, tras tres años de denuncias ignoradas, esta vez las autoridades cumplan con su obligación.

El edificio se ha convertido en un símbolo de impotencia vecinal frente a la pasividad administrativa. Tres años de quejas, fotografías y promesas incumplidas resumen una historia en la que los vecinos solo piden algo tan básico como poder respirar aire limpio en sus casas.