Vecinos de La Canyada recogen firmas para evitar la tala de 52 árboles Unas obras de reurbanización afectarían a punos y yucas de gran porte

P. M. VALENCIA Martes, 25 de noviembre 2025, 08:32

La asociación en defensa del arbolado de Paterna (ADAP) han lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento que paralice la tala autorizada de 52 pinos y yucas, una medida que consideran innecesaria y muy perjudicial para el entorno natural y el bienestar del barrio. La petición, publicada en change.org bajo el título «Detener la tala de 52 árboles en La Canyada, Paterna», ya ha reunido más de 700 firmas en un tiempo muy breve.

Según los promotores de la iniciativa, el Ayuntamiento ha aprobado un decreto para eliminar varios árboles de gran porte como parte del «Proyecto Básico y de Ejecución Vía Pública 2025 – Fase I» en La Canyada, que afectaría calles emblemáticas como la calle 29, Montecanyada, la redonda del Pla del Pou o la calle 200.

Los vecinos denuncian que ninguno de esos árboles se talará por enfermedad, riesgo estructural o muerte vegetal. Según la portavoz de ADAP, los informes municipales se escudan en daños en infraestructuras viarias y supuestas exigencias de seguridad, «justificaciones que llegan tras décadas de convivencia pacífica entre los árboles, las aceras y los residentes».

Los firmantes de la petición en change.org subrayan que los pinos y las yucas no son simples adornos, sino un legado simbólico y ambiental del barrio: «El pino es el logo de La Canyada», destacan en el texto de la campaña. Además, recuerdan que los árboles maduros aportan beneficios clave:

Refugio climático: regulan la temperatura, la humedad y ayudan a mitigar el efecto «isla de calor» urbana.

Salud: mejoran la calidad del aire, reducen el ruido y contribuyen al bienestar psicológico.

Valor social y económico: un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia citado en la petición indica que los espacios verdes urbanos no solo aumentan la calidad de vida, sino que también elevan el valor de las viviendas circundantes.

La Asociación de Defensa del Arbolado de Paterna (ADAP) ha denunciado en anteriores ocasiones «tala indiscriminada» en La Canyada. Estas críticas van más allá de un simple descontento: reclaman que el Ayuntamiento revise sus criterios, aplique medidas técnicas y ambientales para conservar los árboles, y que respete la ordenanza municipal que exige plantar tres árboles por cada talado. También demandan una mayor transparencia y participación ciudadana, por ejemplo, a través de la Mesa del Arbolado, un órgano consultivo existente pero que, según ellos, no se está utilizando adecuadamente.

En la petición pública se propone que el Ayuntamiento realice un estudio detallado para integrar los árboles actuales dentro del nuevo proyecto urbanístico, en lugar de eliminarlos. Esto podría incluir:

1. Medidas de refuerzo: usar técnicas de mantenimiento, poda especializada o refuerzo de raíces para asegurar la estabilidad biomecánica de los árboles.

2. Rediseño de las aceras o vialidad: adaptar el diseño urbano para convivir con el arbolado en lugar de desplazarlo.

3. Compensación verde: si algún árbol debe ser retirado, garantizar una reforestación adecuada con ejemplares de tamaño similar, o al menos cumplir con la política de reposición establecida por la ordenanza municipal.