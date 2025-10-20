Vecinos del barrio del Cristo vuelven a cargar contra la conexión de la Saleta al nuevo cauce La entidad propone actuaciones aguas arriba de Aldaia, así como mejorar la capacidad del barranco que atraviesa ahora el municipio

Valencia Lunes, 20 de octubre 2025

La asociación de vecinos del Barrio del Cristo de Aldaia ha presentado un escrito al Gobierno, la Generalitat, la Diputación, el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo donde muestra su oposición a la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia, una iniciativa de la Confederación del Júcar que se encuentra ahora en periodo de alegaciones para la expropiación de los terrenos.

Por ese motivo, reclaman que se modifique el proyecto actual, donde tras el trámite de la evaluación ambiental está ahora en el de la expropiación. También que se suspenda el procedimiento, se mejore la capacidad del barranco actual o se den garantías y «seguridad absoluta» de que el túnel no se obstruirá con los arrastres de otras inundaciones.

La entidad recuerda que el proyecto prevé una derivación subterránea y luego en canal con una capacidad máxima de 130 metros cúbicos por segundo, con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano de Aldaia. Señala que a la vista de las cifras de la avenida de aguas de la dana del 29 de octubre, es una solución «ineficaz», entre otras razones por el elevado coste de mantenimiento del canal que irá por el subsuelo.

De ahí, que tras una serie de consideraciones como que se producirían roturas y griestas en dicho canal subterráneo, así como daños en infraestructuras urbanas o la inestabilidad del terreno, lanzan una serie de propuestas. El trazado está previsto que pase por el entorno del Barrio del Cristo, en concreto junto a la zona conocida como La Cautiva. La asociación considera que el problema se traslada al norte del municipio.

«AIgo que se debe de tener en cuenta es que varias de las calles cercanas al desvío proyectado, calle Juan de Austria, calle Juan XXIII, calle Albufera o calle Isabel la Católica, quedan muy por debajo de la canalización prevista para el desvío del barranco, que transcurriría por la calle Ovidi Montllor, ronda norte y la avenida Joan Fuster», apuntan en el escrito.

«Está claro que la solución no es fácil, pero debemos poner la mirada a largo plazo, en el cauce medio y alto del barranco del Poyo. Según datos del Instituto Cartográfico Valencia, en Loriguilla, el agua de este barranco pasó a la Saleta», señala el escrito. «La experiencia durante la dana demuestra que el verdadero factor de riesgo en Aldaia es el barranco del Poyo y el de Pozalet, no tanto el de la Saleta», apuntan.

Una de las soluciones para la entidad sería la reserva de una zona inundable entre la zona de Calicanto, la autovía A-7 y la autovía A-3, una zona agrícola, con una normativa que recoja el derecho de indemnización a los agricultores propietarios. También obligaría a una modificación de las parcelas en el polígono del Olliveral. El documento habla de más actuaciones en la rambla de Chiva, aguas arriba de Aldaia.

En el casco urbano de Aldaia, se habla del riesgo que supone el canal subterráneo junto a colegios públicos y el auditorio municipal, el TAMA, para insistir a continuación en la necesidad de realizar balsas de laminación a la altura del Pozalet, en Riba-roja y Loriguilla. La conexión se extenderá en una conducción de 3.850 metros hasta llegar al nuevo cauce.

Por último, plantean además de la reserva de zonas de laminación una serie de actuaciones en el barranco natural para que «tenga una salida segura de nuestro pueblo y conectarlo con el nuevo cauce, sin necesidad de crear nuevos barrancos».