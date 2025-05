Vecinos de Aldaia alegan a la conexión de la Saleta al temer riesgo de colapso

La asociación de vecinos del Barrio del Cristo ha presentado alegaciones a la conexión entre el barranco de la Saleta y el nuevo cauce del ... Turia, en concreto al estudio de integración paisajística, que está ahora en exposición al público.

Los motivos de las alegaciones son variados, aunque la principal oposición se centra en el tramo subterráneo que sirve para derivar hasta 130 metros cúbicos por segundo. Fuentes vecinales señalaron que hay un riesgo evidente de «roturas, grietas o reventones en el canal subterráneo», como se indica en el propio documento.

El estudio de paisaje es el paso previo al proyecto técnico. Después de contestar las alegaciones llegará el turno de una explicación «más detallada» de la principal inquietud que se trasluce en estas alegaciones, como es lamanera de evitar que se atasquela entrada del canal subterráneo con los arrastres de una inundación. Además, la entidad vecinal considera que la solución al desbordamiento de este barranco en Aldaia y los municipios del entorno debe venir de obras que se realicen «aguas arriba».

Los residentes sostienen que la «construcción de un barranco artificial puede provocar que, ante un nuevo episodio extremo como la dana, con un caudal superior al previsto en el estudio de integración paisajística, se produzcan efectos negativos tales como roturas, grietas o reventones en el canal subterráneo, colapsos del techo si el barranco discurre bajo suelo urbano o pavimentado». También se habla de «erosión interna que mina los cimientos del sistema, daño sobre infraestructuras urbanas, inestabilidad del terreno, subsidencias o desplazamientos del suelo como consecuencia del aumento de la presión hídrica».

También se precisa que el barranco «sigue atravesando el núcleo urbano de Aldaia. Ante una nueva situación climática extrema, el desvío del barranco no soluciona el riesgo de avenida ni inundación. Únicamente traslada también este problema al Barrio del Cristo y la zona centro de la población de Aldaia que quedaría entre las dos correnteras». Más adelante se precisa que no «hay sistema que asegure al 100% que el conducto no va a sufir obturación». Es más, consideran que si el «túnel de agua se llena y coge presión, el agua saldrá por los pozos de registro que hay proyectados en todo el trayecto soterrado. No se puede generar un barranco y encerrarlo, sobre todo después de la experiencia vivida recientemente».

Se habla también de «desviación del foco del problema», al indicar que la «experiencia durante la dana demuestra que el verdadero factor de riesgo en Aldaia es el barranco del Poyo y el Pozalet, no tanto el de la Saleta. Invertir en una infraestructura que actúa sobre un cauce secundario puede generar una falsa sensación de seguridad sin atacar el origen del problema».

Por eso reclaman que se trabaje aguas arriba con embalses de laminación, zonas drenantes o cualquier otra infraestructura hidráulica que sirva para amortiguar el caudal. Hasta que se produzca eso, solicitan que se «suspenda o modifique la ejecución del proyecto hasta que se garanticen las condiciones de protección ambiental, seguridad hidráulica y participación ciudadana» o que se consideren «alternativas centradas en el control del barranco del Poyo y del Pozalet» antes de llegar a la población de Aldaia, entre otras propuestas.