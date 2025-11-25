La Universitat de València hará un estudio sobre las necesidades de los mayores de Manises El Ayuntamiento busca acherirse a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

El Ayuntamiento de Manises ha iniciado el diseño de un estudio de diagnóstico en colaboración con la Universidad de Valencia como primera acción desde la reciente adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.

Para abordar de forma integral los aspectos que influyen en el día a día de las personas mayores el estudio tiene como objetivo conocer las necesidades opiniones y propuestas de mejora en distintos ámbitos del municipio directamente de la ciudadanía mayor.

Según dijo este martes la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante: «El elemento más importante de este proyecto es la voz de nuestros mayores». «Queremos fomentar un envejecimiento activo y saludable y para ello debemos crear un entorno donde haya oportunidades continuas para el aprendizaje, la participación social y la actividad física. Este estudio será la hoja de ruta para conseguirlo», añadió.

La recogida de información se llevará a cabo mediante una encuesta masiva dirigida a todas las personas mayores de Manises que se está distribuyendo en los talleres de los clubes de convivencia entre las personas beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio SAD en residencias y centros de día así como con la colaboración de asociaciones de voluntariado. Como parte del proceso de análisis cualitativo, el pasado viernes se celebró una reunión de gran relevancia con informantes clave en la que se recogieron las opiniones y puntos de vista de los presidentes y presidentas de los clubes de convivencia municipales junto con representantes de la Universidad de Valencia.

El análisis exhaustivo de toda la información obtenida a través de las encuestas, entrevistas y reuniones permitirá elaborar un Plan Municipal de Actuaciones cuyo objetivo final es promover un envejecimiento saludable y activo en Manises.